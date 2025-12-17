Indicateur de tendance qui utilise les valeurs de volume dans ses calculs et se présente sous la forme d'un nuage coloré. Une version améliorée de l'indicateur bull and bear. L'idée est de comprendre la première impulsion du marché et de savoir dans quelle mesure elle se poursuivra.

Les écarts de juste valeur sont utilisés dans le concept d'argent intelligent d'ICT lorsqu'il y a un déséquilibre de 1 point ou plus entre le haut de la première bougie et le bas de la troisième bougie en cas de hausse et entre le bas de la première bougie et le haut de la troisième bougie en cas de baisse.

Cette fonction exécute la logique principale de l'ouverture d'une transaction. Elle calcule le prix d'ouverture, les niveaux de take profit et de stop loss sur la base des informations relatives au symbole et des paramètres fournis par l'utilisateur. Préparer une demande de transaction (MqlTradeRequest) avec les informations nécessaires telles que le symbole, le volume, le type d'ordre, le slippage, le commentaire, le numéro magique, etc. Appeler la fonction OrderSend pour envoyer la demande de transaction et obtenir le résultat. Fonction SetTypeFillingBySymbol : détermine le type d'exécution de l'ordre (Fill ou Cancel, Immediate ou Cancel ou Return) en fonction de la politique d'exécution du symbole. Fonction GetMinTradeLevel : calcule le niveau minimum de transaction sur la base du niveau de blocage et du niveau de stop du symbole. Elle ajuste le niveau minimum pour s'assurer qu'il se situe dans certaines limites et renvoie le résultat.