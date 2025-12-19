Le véritable auteur :

John Q. Aimsson

Indicateur de tendance basé sur deux indicateurs RSI, dont les périodes peuvent généralement être différentes. L'indicateur résultant ressemble beaucoup aux indicateurs techniques ADX et MACD combinés sur un graphique, et l'interprétation de ses lectures est similaire à l'interprétation des lectures de ces indicateurs.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base le 07.06.2012.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article"Averaging price series without additional buffers for intermediate calculations" (Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires).

Paramètres d'entrée :

input Smooth_Method MAMethod= MODE_LWMA ; input uint ARSI_PERIOD= 14 ; input uint RRSI_PERIOD= 14 ; input uint AMA_PERIOD= 5 ; input uint RMA_PERIOD= 5 ; input uint sMAD_PERIOD= 21 ; input uint MPhase= 15 ;

Fig.1 Indicateur MARSICD.