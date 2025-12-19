Rejoignez notre page de fans
MARSICD - indicateur pour MetaTrader 5
Le véritable auteur :
John Q. Aimsson
Indicateur de tendance basé sur deux indicateurs RSI, dont les périodes peuvent généralement être différentes. L'indicateur résultant ressemble beaucoup aux indicateurs techniques ADX et MACD combinés sur un graphique, et l'interprétation de ses lectures est similaire à l'interprétation des lectures de ces indicateurs.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base le 07.06.2012.
L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article"Averaging price series without additional buffers for intermediate calculations" (Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires).
Paramètres d'entrée :
//+----------------------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method MAMethod=MODE_LWMA; // Méthode de calcul de la moyenne input uint ARSI_PERIOD=14; // Période RSI A input uint RRSI_PERIOD=14; // Période RSI R input uint AMA_PERIOD=5; // Période de signalisation A input uint RMA_PERIOD=5; // Période de signalisation R input uint sMAD_PERIOD=21; // Période de signal pour l'histogramme input uint MPhase=15; // Paramètre de lissage
Fig.1 Indicateur MARSICD.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/968
