MACD Elder Impulse Max - индикатор для MetaTrader 4
28280
Описание:
По сути, это доделанный и улучшенный индикатор, представленный здесь: http://codebase.mql4.com/ru/code/7858.
Но автор, почему-то, для окрашивания полос гистограммы использовал соотношение столбцов и сигнальной линии MACD (Signal SMA), а не быстрой скользящей средней (Fast ЕМА), как это описывал Алекс Элдер. По этой причине индикатор http://codebase.mql4.com/ru/code/7858 красит неправильно.
Я же сделал всё точно по Импульсной системе Элдера. Теперь, в параметрах индикатора, какой период вы зададите быстрой EMA, так он и будет красить. Можете для сравнения на графике цены установить EMA с таким же периодом и всё проверить.
Картинка:
Сам постоянно пользуюсь этим индикатором - очень помогает!
Интерпретация:
Зеленые столбики - нельзя продавать на понижение (только фиксировать прибыль).
Красные столбики - нельзя покупать на повышение (только фиксировать прибыль).
Синие столбики после зеленых или красных - снятие запрета.
Параметры Индикатора MACD Elder Impulse Max:
FastEMA_Period - Период пользовательской быстрой EMA на графике цены.
FastMA_Period - Период быстрой MA MACD.
SlowMA_Period - Период медленной MA MACD.
SignalMA_Period - Период сигнальной MA MACD.
