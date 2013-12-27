请观看如何免费下载自动交易
实际作者:
MaxAgeNT
MACD 直方图，柱线着色则根据老化脉动系统。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 16.05.2012 (俄语版)。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
MACD 最大老化脉动
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/970
