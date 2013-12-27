代码库部分
指标

MACD 最大老化脉动 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
2621
(35)
macd_elder_impulse_max.mq5 (9.19 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB)
实际作者:

MaxAgeNT

MACD 直方图，柱线着色则根据老化脉动系统。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 16.05.2012 (俄语版)。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

MACD 最大老化脉动

牛熊 牛熊

趋势指标，计算交易量并形成云状图。增强版本的牛熊指标。这样做是为了揭示市场的首次脉动并评估它的持续时间。

MARSICD MARSICD

趋势指标基于两条 RSI 振荡器。

ATRNorm ATRNorm

ATRNorm 是 ATR 的归一化版本。即时价成交量，标准背离和其它参数可用来代替 ATR。本指标代表了脚本的逻辑开发。ATRNorm 被创建用来消除横盘区域。

AverageSizeBar AverageSizeBar

确定周期的平均蜡烛大小。