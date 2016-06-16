無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MACD Elder Impulse Max - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー: 1440
- 1440
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
MaxAgeNT
エルダーインパルスシステムに応じて着色されたバーを持つMACDヒストグラム。
この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2012年5月16日に（ロシア語で）公開されました。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
MACD Elder Impulse Max
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/970
