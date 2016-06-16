コードベースセクション
MACD Elder Impulse Max - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

MaxAgeNT

エルダーインパルスシステムに応じて着色されたバーを持つMACDヒストグラム。

この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2012年5月16日に（ロシア語で）公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/970

