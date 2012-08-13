Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MACD Elder Impulse Max - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6776
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
MaxAgeNT
Гистограмма MACD с раскраской баров по импульсной системе Элдера.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 16.05.2012.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор MACD Elder Impulse Max
Трендовый индикатор, использующий в своих расчётах значения объёмов и выполненный в виде цветного облака. Улучшенная версия индикатора быков и медведей. Идея заключается в том, чтобы понять первый импульс рынка и насколько он продолжится.OpenSellPosition
Данный скрипт предназначен для совершения продаж с фиксированными значениями стоп-лосса и тейк-профита в пунктах от текущей цены.