BullsBears - indicateur pour MetaTrader 5
Véritable auteur :
Zhaslan et Ivan
Indicateur de tendance qui utilise les valeurs de volume dans ses calculs et se présente sous la forme d'un nuage coloré. La couleur du nuage correspond à la tendance actuelle du marché. La couleur rouge correspond à un marché en baisse, la couleur verte à un marché en hausse. L'idée est de comprendre la première impulsion du marché et de savoir dans quelle mesure elle se poursuivra.
Cet indicateur a été mis en œuvre pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base le 21.05.2012.
L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article"Averaging price series without additional buffers for intermediate calculations" (Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires).
Fig.1 Indicateur BullsBears
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/969
