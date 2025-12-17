Véritable auteur :

Zhaslan et Ivan

Indicateur de tendance qui utilise les valeurs de volume dans ses calculs et se présente sous la forme d'un nuage coloré. La couleur du nuage correspond à la tendance actuelle du marché. La couleur rouge correspond à un marché en baisse, la couleur verte à un marché en hausse. L'idée est de comprendre la première impulsion du marché et de savoir dans quelle mesure elle se poursuivra.

Cet indicateur a été mis en œuvre pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base le 21.05.2012.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article"Averaging price series without additional buffers for intermediate calculations" (Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires).

Fig.1 Indicateur BullsBears