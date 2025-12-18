CodeBaseSections
Indicateurs

ATRNorm - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
atrnorm.mq5 (12.23 KB) afficher
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) afficher
Véritable auteur :

Ivan Kornilov

ATRNorm est une version normalisée de l'indicateur technique Average True Range.

De plus, au lieu de l'ATR, le volume, l'écart type et d'autres indicateurs peuvent être normalisés dans l'indicateur en utilisant le paramètre d'entrée ValueType. ATRNorm a été créé pour identifier les zones plates.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base le 10.05.2012.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article"Averaging price series without additional buffers for intermediate calculations" (Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires).

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

//+----------------------------------------------+
//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
//+----------------------------------------------+
input uint period=12;                            // Période de l'indicateur
input uint ma=12;                                // Période de lissage
input IndType ValueType=ATR;                      // Type d'indicateur normalisé
input uint normLimit=24;                         // Période de rationnement
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Volume
input int Shift=0;                               // Décalage horizontal de l'indicateur en barres 

Fig.1 Indicateur ATRNorm

Fig.1 Indicateur ATRNorm

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/971

