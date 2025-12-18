Rejoignez notre page de fans
ATRNorm - indicateur pour MetaTrader 5
Véritable auteur :
Ivan Kornilov
ATRNorm est une version normalisée de l'indicateur technique Average True Range.
De plus, au lieu de l'ATR, le volume, l'écart type et d'autres indicateurs peuvent être normalisés dans l'indicateur en utilisant le paramètre d'entrée ValueType. ATRNorm a été créé pour identifier les zones plates.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base le 10.05.2012.
L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article"Averaging price series without additional buffers for intermediate calculations" (Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires).
Paramètres d'entrée de l'indicateur :
//+----------------------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+----------------------------------------------+ input uint period=12; // Période de l'indicateur input uint ma=12; // Période de lissage input IndType ValueType=ATR; // Type d'indicateur normalisé input uint normLimit=24; // Période de rationnement input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Volume input int Shift=0; // Décalage horizontal de l'indicateur en barres
Fig.1 Indicateur ATRNorm
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/971
