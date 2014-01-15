Autor real:

MaxAgeNT

Histograma MACD com as barras coloridas de acordo com Sistema de Impulso de Elder.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado no Código Base em 16.05.2012 (em Russo).

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

MACD Elder Impulse Max