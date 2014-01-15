CodeBaseSeções
MACD Elder Impulse Max - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
5186
Avaliação:
(35)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

MaxAgeNT

Histograma MACD com as barras coloridas de acordo com Sistema de Impulso de Elder.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado no Código Base em 16.05.2012 (em Russo).

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

MACD Elder Impulse Max

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/970

BullsBears BullsBears

Indicador de tendência na forma de uma nuvem colorida utilizando o volume em seus cálculos. Versão aprimorada do indicador Bears and Bulls. A ideia é revelar o primeiro impulso do mercado e estimar sua duração.

Ponto e Figura Ponto e Figura

O indicador Ponto e Figura mostra barras em janela separada.

ATRNorm ATRNorm

ATRNorm é a versão normalizada de ATR. O volume Tick, divergência padrão e outro parâmetros também podem ser utilizados em vez do ATR. O indicador representa o desenvolvimento lógico do script. ATRNorm foi criado para detectar áreas lateralizadas.

MARSICD MARSICD

Indicador de tendência baseado em dois osciladores RSI.