MACD Elder Impulse Max - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 5186
- 5186
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
MaxAgeNT
Histograma MACD com as barras coloridas de acordo com Sistema de Impulso de Elder.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado no Código Base em 16.05.2012 (em Russo).
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
MACD Elder Impulse Max
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/970
