Autor real:

MaxAgeNT

Histograma MACD con barras coloreadas de acuerdo al sistema de impulso de Elder.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base 16.05.2012 (en Ruso).

El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

MACD Elder Impulse Max