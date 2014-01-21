CodeBaseSecciones
Indicadores

MACD Elder Impulse Max - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2894
(35)
macd_elder_impulse_max.mq5 (9.18 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB)
Autor real:

MaxAgeNT

Histograma MACD con barras coloreadas de acuerdo al sistema de impulso de Elder.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base 16.05.2012 (en Ruso).

El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

MACD Elder Impulse Max

BullsBears BullsBears

Indicador de tendencia en forma de una nube de color utilizando los volúmenes en sus cálculos. Versión mejorada del indicador de osos y toros. La idea es dar a conocer el primer impulso del mercado y estimar su duración.

MARSICD MARSICD

Indicador de tendencia basado en dos osciladores RSI.

ATRNorm ATRNorm

ATRNorm es una versión normalizada del АTR. El tick del volumen, la divergencia estándar y otros parámetros también pueden utilizarse en lugar del АТR. El indicador representa el desarrollo lógico de la secuencia de comandos. ATRNorm ha sido creado para detectar áreas planas.

AverageSizeBar AverageSizeBar

El tamaño medio de la vela por un cierto período.