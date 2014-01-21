Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MACD Elder Impulse Max - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2894
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
MaxAgeNT
Histograma MACD con barras coloreadas de acuerdo al sistema de impulso de Elder.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base 16.05.2012 (en Ruso).
El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".
MACD Elder Impulse Max
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/970
Indicador de tendencia en forma de una nube de color utilizando los volúmenes en sus cálculos. Versión mejorada del indicador de osos y toros. La idea es dar a conocer el primer impulso del mercado y estimar su duración.MARSICD
Indicador de tendencia basado en dos osciladores RSI.
ATRNorm es una versión normalizada del АTR. El tick del volumen, la divergencia estándar y otros parámetros también pueden utilizarse en lugar del АТR. El indicador representa el desarrollo lógico de la secuencia de comandos. ATRNorm ha sido creado para detectar áreas planas.AverageSizeBar
El tamaño medio de la vela por un cierto período.