CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

MACD Elder Impulse Max - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1545
Rating:
(35)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
macd_elder_impulse_max.mq5 (9.19 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

MaxAgeNT

MACD-Histogramm mit farbigen Bars nach dem Elder Impuls System.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 16.05.2012 (auf russisch) veröffentlicht in der Code-Basis.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

MACD Elder Impulse Max

MACD Elder Impulse Max

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/970

BullsBears BullsBears

Der Trendindikator in Form von farbigen Wolken, der auch das Volumen berücksichtigt. Erweiterte Version des Indikators Bulls und Bears. Die Idee ist, den ersten Impuls des Marktes zu finden und seine Dauer zu schätzen.

MARSICD MARSICD

Ein Trendindikator basierend auf zwei RSI-Oszillatoren.

ATRNorm ATRNorm

ATRNorm ist die normalisierte Version des АTR. Es können auch Tick-Volumen, Standardabweichung und andere Parameter anstelle des АТR verwendet werden. Der Indikator stellt die logische Weiterentwicklung des Skripts dar. ATRNorm wurde geschaffen, um Seitwärtsmärkte zu erkennen.

SetBuyLimitOrder SetBuyLimitOrder

Das Skript wurde für eine BuyLimit Order mit festen Preisen für Eröffnung, StopLoss und TakeProfit, Abstände in Points vom aktuellen Preis, entwickelt.