MACD Elder Impulse Max - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
MaxAgeNT
MACD-Histogramm mit farbigen Bars nach dem Elder Impuls System.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 16.05.2012 (auf russisch) veröffentlicht in der Code-Basis.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.
MACD Elder Impulse Max
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/970
