Wirklicher Autor:

MaxAgeNT

MACD-Histogramm mit farbigen Bars nach dem Elder Impuls System.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 16.05.2012 (auf russisch) veröffentlicht in der Code-Basis.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

MACD Elder Impulse Max