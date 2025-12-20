Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Inter - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 12
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Initialement, il a été développé pour simplifier l'obtention de données normalisées synchronisées et leur introduction dans les entrées du réseau neuronal.
Les données sont synchronisées par l'instrument (symbole) sur lequel l'indicateur est placé.
Peut-être quelqu'un lui trouvera-t-il d'autres utilisations.
Vous pouvez sortir jusqu'à 10 lignes (tampons) simultanément, à partir d'instruments, de périodes et de signaux différents.
Paramètres d'entrée :
- Instrument - nom de l'instrument, sélectionné dans la liste,
- Variante - variante de calcul de l'indicateur, sélectionnée dans la liste,
- Timeframe - timeframe, sur lequel l'indicateur sera calculé,
- Parametr - paramètre (période) de calcul de l'indicateur.
- NONE - n'est pas calculé,
- HLP - est calculé comme le ratio des maxima et minima des barres "Parametr" précédentes,
- Op0_OpN - Open[0]-Open[Parametr],
- RSI - RSI habituel avec la période "Parametr".
- Stoch - stochastique habituel avec paramètres "Parametr,3,3",
- Op0_Ma - Open[0]-iMa[0] avec période de calcul de la moyenne "Parametr".
- Ma0_Ma1 - Ma[0]-Ma[1] avec période de calcul de la moyenne "Parametr".
- Time - heure du jour Parametr peut être 0 ou >=1.
Il convient de noter que dans le cas des variantes de calcul Op0_OpN, Op0_Ma et Ma0_Ma1, la normalisation dans l'intervalle -1 ; +1 ; est effectuée au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles données.
Dans ce cas, il est souhaitable de définir le paramètre Maximum Bars Calculate 2 fois plus que les données requises.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/966
Alors que l'ajustement manuel du stop-loss d'une seule transaction pour correspondre à son prix d'ouverture est une tâche relativement simple, la gestion de plusieurs positions individuellement peut être lourde et prendre beaucoup de temps. Le script Titik Impas Breakeven pour MT4/MT5 rationalise ce processus, offrant efficacité et commodité aux traders qui gèrent plusieurs positions.TickCompressor - avec compression d'un tick en 2-3 octets en moyenne
Compression des données de tic-tac pour un stockage sous une forme compacte jusqu'à 3,5 fois plus compacte que les fichiers MQ .tcs. Et pour travailler rapidement avec eux, car la lecture de 3 octets prend moins de temps que la lecture de 60 octets de la structure MqlTick.
Construire l'indicateur "Crosses et Actions" sous forme de barres dans une fenêtre séparée.SetSellLimitOrder
Ce script est conçu pour définir un ordre SellLimit avec des valeurs fixes de niveau de déclenchement, de niveau de stop loss et de niveau de take profit en pips par rapport au prix actuel.