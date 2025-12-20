Initialement, il a été développé pour simplifier l'obtention de données normalisées synchronisées et leur introduction dans les entrées du réseau neuronal.

Les données sont synchronisées par l'instrument (symbole) sur lequel l'indicateur est placé.

Peut-être quelqu'un lui trouvera-t-il d'autres utilisations.

Vous pouvez sortir jusqu'à 10 lignes (tampons) simultanément, à partir d'instruments, de périodes et de signaux différents.

Paramètres d'entrée :

Instrument - nom de l'instrument, sélectionné dans la liste,

- nom de l'instrument, sélectionné dans la liste, Variante - variante de calcul de l'indicateur, sélectionnée dans la liste,

- variante de calcul de l'indicateur, sélectionnée dans la liste, Timeframe - timeframe, sur lequel l'indicateur sera calculé,

- timeframe, sur lequel l'indicateur sera calculé, Parametr - paramètre (période) de calcul de l'indicateur.

Le paramètre Variant peut prendre les valeurs suivantes :

NONE - n'est pas calculé,

- n'est pas calculé, HLP - est calculé comme le ratio des maxima et minima des barres "Parametr" précédentes,

- est calculé comme le ratio des maxima et minima des barres "Parametr" précédentes, Op0_OpN - Open[0]-Open[Parametr],

- Open[0]-Open[Parametr], RSI - RSI habituel avec la période "Parametr".

- RSI habituel avec la période "Parametr". Stoch - stochastique habituel avec paramètres "Parametr,3,3",

- stochastique habituel avec paramètres "Parametr,3,3", Op0_Ma - Open[0]-iMa[0] avec période de calcul de la moyenne "Parametr".

- Open[0]-iMa[0] avec "Parametr". Ma0_Ma1 - Ma[0]-Ma[1] avec période de calcul de la moyenne "Parametr".

calcul de la moyenne "Parametr". Time - heure du jour Parametr peut être 0 ou >=1.

De même pour les dix tampons.





Il convient de noter que dans le cas des variantes de calcul Op0_OpN, Op0_Ma et Ma0_Ma1, la normalisation dans l'intervalle -1 ; +1 ; est effectuée au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles données.

Dans ce cas, il est souhaitable de définir le paramètre Maximum Bars Calculate 2 fois plus que les données requises.