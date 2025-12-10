Rejoignez notre page de fans
EMA_STD_VA - indicateur pour MetaTrader 5
Moyenne exponentielle adaptative en fonction de la valeur de l'écart-type.
Un analogue de l'indicateur EMA_ATR_VA, mais sur l'écart-type(StdDev) au lieu de l'ATR.
Paramètres :
- STDPeriod - période STD ;
- EMAPeriods - Période EMA ;
- Sensibilité - Sensibilité de -100 à 100% ;
- Prix - Prix.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/908
