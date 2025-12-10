CodeBaseSections
Indicateurs

EMA_STD_VA - indicateur pour MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Vues:
12
Note:
(29)
Publié:
Moyenne exponentielle adaptative en fonction de la valeur de l'écart-type.

Un analogue de l'indicateur EMA_ATR_VA, mais sur l'écart-type(StdDev) au lieu de l'ATR.

Indicateur EMA_STD_VA

Paramètres :
  • STDPeriod - période STD ;
  • EMAPeriods - Période EMA ;
  • Sensibilité - Sensibilité de -100 à 100% ;
  • Prix - Prix.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/908

