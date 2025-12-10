Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
EMA_ATR_VA - indicateur pour MetaTrader 5
Moyenne mobile exponentielle (ATR Volatility Adjusted by Jose Silva) avec une période de lissage dépendant de la valeur de l'indicateur ATR.
L'auteur des formules est Jose Silva.
Paramètres :
- ATRPeriod - Période ATR ;
- EMAPeriods - Période EMA ;
- Sensitivity - Sensibilité de -100 à 100% ;
- Price - Prix.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/905
EMA_STD_VA
Moyenne exponentielle adaptative en fonction de la valeur de l'écart-type.sSortTest
Comparaison des performances de différentes méthodes de tri de tableaux.
MathTicker - générateur de tic-tac en mode mathématique
Enregistre les ticks en mode ticks réels et les lit en mode mathématique en appelant votre stratégie à chaque tick.SAR ADX Signal
Signal SAR ADX avec notification mobile, réécrit à partir de la version MT4 (source introuvable). Cet indicateur peut être repeint, soyez prudent lors de son utilisation.