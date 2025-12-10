CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Twitter !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

EMA_ATR_VA - indicateur pour MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
15
Note:
(32)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Moyenne mobile exponentielle (ATR Volatility Adjusted by Jose Silva) avec une période de lissage dépendant de la valeur de l'indicateur ATR.

L'auteur des formules est Jose Silva.

Indicateur EMA_ATR_VA

Paramètres :
  • ATRPeriod - Période ATR ;
  • EMAPeriods - Période EMA ;
  • Sensitivity - Sensibilité de -100 à 100% ;
  • Price - Prix.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/905

EMA_STD_VA EMA_STD_VA

Moyenne exponentielle adaptative en fonction de la valeur de l'écart-type.

sSortTest sSortTest

Comparaison des performances de différentes méthodes de tri de tableaux.

MathTicker - générateur de tic-tac en mode mathématique MathTicker - générateur de tic-tac en mode mathématique

Enregistre les ticks en mode ticks réels et les lit en mode mathématique en appelant votre stratégie à chaque tick.

SAR ADX Signal SAR ADX Signal

Signal SAR ADX avec notification mobile, réécrit à partir de la version MT4 (source introuvable). Cet indicateur peut être repeint, soyez prudent lors de son utilisation.