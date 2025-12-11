CodeBaseSections
Indicateurs

EMA_BB_VA - indicateur pour MetaTrader 5

Moyenne exponentielle avec une période de lissage dépendant de la valeur de l'indicateur Bollinger Bands. L'auteur des formules est Jose Silva.

Moyenne mobile exponentielle - BB Volatilité ajustée par Jose Silva

Paramètres :
  • STDPeriod - période STD ;
  • EMAPeriods - Période EMA ;
  • Sensitivity - Sensibilité de -100 à 100% ;
  • Price - Prix.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/906

SAR ADX Signal SAR ADX Signal

Signal SAR ADX avec notification mobile, réécrit à partir de la version MT4 (source introuvable). Cet indicateur peut être repeint, soyez prudent lors de son utilisation.

MathTicker - générateur de tic-tac en mode mathématique MathTicker - générateur de tic-tac en mode mathématique

Enregistre les ticks en mode ticks réels et les lit en mode mathématique en appelant votre stratégie à chaque tick.

EMA_RSI_VA EMA_RSI_VA

Moyenne mobile exponentielle avec une période de lissage en fonction des valeurs de l'indicateur RSI (Moyenne mobile exponentielle - RSI Volatility-Adjusted par Jose Silva).

EA_MARSI EA_MARSI

Expert Advisor basé sur l'indicateur EMA_RSI_VA. Lorsque la ligne rapide de l'EMA_RSI_VA est franchie de bas en haut, un achat est effectué, et vice versa.