Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
EMA_BB_VA - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 8
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Moyenne exponentielle avec une période de lissage dépendant de la valeur de l'indicateur Bollinger Bands. L'auteur des formules est Jose Silva.
Paramètres :
- STDPeriod - période STD ;
- EMAPeriods - Période EMA ;
- Sensitivity - Sensibilité de -100 à 100% ;
- Price - Prix.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/906
Signal SAR ADX avec notification mobile, réécrit à partir de la version MT4 (source introuvable). Cet indicateur peut être repeint, soyez prudent lors de son utilisation.MathTicker - générateur de tic-tac en mode mathématique
Enregistre les ticks en mode ticks réels et les lit en mode mathématique en appelant votre stratégie à chaque tick.
Moyenne mobile exponentielle avec une période de lissage en fonction des valeurs de l'indicateur RSI (Moyenne mobile exponentielle - RSI Volatility-Adjusted par Jose Silva).EA_MARSI
Expert Advisor basé sur l'indicateur EMA_RSI_VA. Lorsque la ligne rapide de l'EMA_RSI_VA est franchie de bas en haut, un achat est effectué, et vice versa.