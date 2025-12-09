L'indicateur (i_Sampler.mq5) calcule les entrées idéales, il est conçu pour l'entraînement des réseaux neuronaux.

L'indicateur possède deux tampons :

buffer 0 (ligne verte sur l'image) signal analogique, calculé comme le ratio de la déviation positive et négative du prix pour les barres_future barres en avant, normalisé à l'intervalle -1, +1 ;

tampon 1 (histogramme bicolore sur l'image) signal discret, ne pouvant prendre que trois valeurs -1 (vente), 0 (attente), +1 (achat).

Le signal discret peut être calculé selon deux méthodes :

par la 1ère méthode, le signal apparaît lorsque le signal analogique dépasse le seuil, paramètre porog ;

par la 2e méthode, le signal apparaît s'il remplit les conditions fixées par les paramètres sl et tp.





Pour vérifier les lectures de l'indicateur, un expert de test (e_CheckSampler.mq5) est créé.

Le conseiller expert prend des données dans le fichier formé par l'indicateur.

C'est ainsi qu'un conseiller expert devrait idéalement opérer.