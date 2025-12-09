Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Échantillon - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 14
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
L'indicateur (i_Sampler.mq5) calcule les entrées idéales, il est conçu pour l'entraînement des réseaux neuronaux.
L'indicateur possède deux tampons :
- buffer 0 (ligne verte sur l'image) signal analogique, calculé comme le ratio de la déviation positive et négative du prix pour les barres_future barres en avant, normalisé à l'intervalle -1, +1 ;
- tampon 1 (histogramme bicolore sur l'image) signal discret, ne pouvant prendre que trois valeurs -1 (vente), 0 (attente), +1 (achat).
Le signal discret peut être calculé selon deux méthodes :
- par la 1ère méthode, le signal apparaît lorsque le signal analogique dépasse le seuil, paramètre porog ;
- par la 2e méthode, le signal apparaît s'il remplit les conditions fixées par les paramètres sl et tp.
Pour vérifier les lectures de l'indicateur, un expert de test (e_CheckSampler.mq5) est créé.
Le conseiller expert prend des données dans le fichier formé par l'indicateur.
C'est ainsi qu'un conseiller expert devrait idéalement opérer.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/903
Indicateur de corrélation de Pearson.IncGUI_ColorInput
Un contrôle graphique pour la saisie des couleurs.
Un filtre de volatilité basé sur 3 ATR : un ATR rapide, un ATR moyen et un ATR lent.Fonction permettant de calculer la taille du lot à partir du risque par dépôt
La fonction calcule la taille du lot d'une position ouverte. Le prix d'ouverture d'une transaction, le prix du niveau de stop loss et le risque par transaction en pourcentage du dépôt sont transmis comme paramètres.