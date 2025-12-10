Le script permet de trier un tableau de type double en utilisant différentes méthodes :

Il existe deux fonctions pour chaque méthode, pour le tri ascendant (Up) et descendant (Dn) :

SortBubbleUp(double & aAr[]) ;

SortBubbleDn(double & aAr[]) ;

SortSelectUp(double & aAr[]) ;

SortSelectDn(double & aAr[]) ;

SortInsertUp(double & aAr[]) ;

SortInsertDn(double & aAr[]) ;

SortShellUp(double & aAr[]) ;

SortShellDn(double & aAr[]) ;

SortHoareUp(double & aAr[]) ;

SortHoareDn(double & aAr[]) ;

SortSelectUpFst(double & aAr[]) ;

SortSelectDnFst(double & aAr[]).

Le script contient également plusieurs fonctions auxiliaires :

Check(double & aAr[]) - vérifie si le tableau est trié par ordre croissant. Si le tableau n'est pas trié, le message "Error" est affiché dans la fenêtre d'alerte.

ArrayAlertR(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - affiche le tableau dans la fenêtre d'alerte sous la forme d'une chaîne de caractères. Paramètres : double & aAr[] - tableau, int aDigits - nombre de décimales lors de l'affichage des valeurs du tableau, string aHeader - message supplémentaire au début de la chaîne. Cette fonction peut être utile à ceux qui souhaitent comprendre plus en détail les différentes méthodes de tri, pour observer visuellement les changements dans le tableau à chaque étape du tri.

ArrayAlertC(double & aAr[],int aDigits=0,string aHeader="") - affiche le tableau dans une colonne d'alerte. Paramètres : double & aAr[] - tableau, int aDigits - nombre de décimales lors de l'affichage des valeurs du tableau, string aHeader - message à partir duquel l'affichage du tableau commence, pour des raisons de commodité.

D'après les résultats de la mesure des performances (figure 1), les fonctions sont classées dans l'ordre suivant :

Hoare - 15 ms ;

Shell - 318 ms ;

SelectFst - 451 ms ;

Select - 1318 ;

Insert - 1751 ;

Bulle - 4513 ;





Figure 1. Résultats de la mesure des performances de différentes fonctions de tri de tableaux

Le leader évident est la méthode de Hoare, mais cette méthode étant récursive, il convient d'être prudent lors de son utilisation.