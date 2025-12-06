Le script affiche des lignes verticales sur le graphique aux points de publication des nouvelles.



Le script ne remplace pas les événements du calendrier, mais les complète en les marquant par des lignes verticales.

Lorsque le curseur passe sur la ligne créée par le script, une infobulle apparaît avec le nom de la nouvelle et l'heure de sa publication. Pour que le script fonctionne correctement, vous devez d'abord ajouter des actualités au graphique (à partir de l'onglet Calendrier). Avant de lancer le script, la fenêtre de paramétrage apparaît, dans laquelle vous pouvez modifier la couleur des lignes et les styles de dessin.

