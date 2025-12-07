Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
MA mass cloud - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 13
- Note:
-
- Publié:
Publié:
Nuages formés par les masses des moyennes mobiles de différentes périodes.
Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/en/code/793
