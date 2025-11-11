Rejoignez notre page de fans
JBrainTrend1 - indicateur pour MetaTrader 5
Indicateur de tendance du célèbre système de trading BrainTrend1 avec calcul préalable de la moyenne des séries temporelles de prix.
De nombreuses personnes ont refusé d'utiliser le système BrainTrend1 (BT1) habituel, car ce système génère de nombreux faux signaux. Pour résoudre ce problème, il était nécessaire d'utiliser des filtres et de charger le graphique avec des indicateurs supplémentaires. Dans cet indicateur, le problème est résolu par le lissage JMA des séries temporelles de prix utilisées dans le calcul de l'indicateur.
En conséquence, l'indicateur est devenu plus stable. Grâce au lissage JMA, les faux signaux sont beaucoup moins nombreux, de telles zones sont maintenant perçues par le système comme plates, et la sensibilité du système à la volatilité du marché peut maintenant être ajustée par le paramètre "Length_". Comparé au BT1 habituel, le nouvel indicateur apparaît sur le graphique comme un système plus fiable, nous pouvons même dire qu'il s'agit d'un nouveau système de suivi des tendances.
Le fichier d'indicateur JMA.mq5 compilé est nécessaire pour que l'indicateur fonctionne dans le dossier MQL5/Indicators du terminal client.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/755
