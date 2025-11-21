CodeBaseSections
Indicateurs

StoDiv - indicateur pour MetaTrader 5

Publié par:
Nikolay Kositsin
Vues:
11
Note:
(19)
Publié:
stodiv.mq5 (8.52 KB) afficher
Auteur réel :

RickD

Un indicateur de signal sémaphore typique utilisant un oscillateur stochastique et des fractales. L'indicateur génère beaucoup de faux signaux, donc pour des résultats stables, ses signaux d'entrée doivent être filtrés avec un indicateur de tendance.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase sur mql4.com le 12.03.2008.

Fig.1 Indicateur StoDiv

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/786

AcheterVendre AcheterVendre

Cet indicateur montre la dernière "ligne de défense" de la tendance actuelle. Le changement de tendance est indiqué par des carrés de couleur et la direction de la tendance par des points de couleur.

OCM OCM

Dans cette variante de l'oscillateur de Tushar Chand, le prix d'entrée est pré-lissé par une moyenne classique.

Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid) Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid)

Ce bloc de code passe en revue toutes les positions ouvertes et effectue un suivi basé sur les cours acheteur et vendeur.

Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received

Ce bloc de code détecte une nouvelle barre ou une nouvelle bougie lorsqu'il a été reçu.