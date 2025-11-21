Rejoignez notre page de fans
StoDiv - indicateur pour MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Auteur réel :
RickD
Un indicateur de signal sémaphore typique utilisant un oscillateur stochastique et des fractales. L'indicateur génère beaucoup de faux signaux, donc pour des résultats stables, ses signaux d'entrée doivent être filtrés avec un indicateur de tendance.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase sur mql4.com le 12.03.2008.
Fig.1 Indicateur StoDiv
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/786
