AcheterVendre - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
14
(22)
Le véritable auteur :

bobik

Cet indicateur montre la dernière "ligne de défense" de la tendance actuelle.

Le changement de tendance est indiqué par des carrés de couleur, et la direction de la tendance par des points de couleur. La direction de la tendance est déterminée par la dynamique de la moyenne mobile, les niveaux de support/résistance dépendent de la volatilité et sont calculés à l'aide de l'indicateur Average True Range (ATR).

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 23.02.2008.

Indicateur d'achat-vente

Indicateur BuySell

OCM OCM

Dans cette variante de l'oscillateur de Tushar Chand, le prix d'entrée est pré-lissé par une moyenne classique.

ConvertServerTime ConvertServerTime

Fonction permettant de convertir l'heure du serveur d'un fuseau horaire d'un courtier à un autre.

StoDiv StoDiv

Un indicateur de signal sémaphore typique utilisant un oscillateur stochastique et des fractales.

Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid) Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid)

Ce bloc de code passe en revue toutes les positions ouvertes et effectue un suivi basé sur les cours acheteur et vendeur.