AcheterVendre - indicateur pour MetaTrader 5
- Publié par:
- Nikolay Kositsin
- Vues:
- 14
- Note:
-
- Publié:
Publié:
Le véritable auteur :
bobik
Cet indicateur montre la dernière "ligne de défense" de la tendance actuelle.
Le changement de tendance est indiqué par des carrés de couleur, et la direction de la tendance par des points de couleur. La direction de la tendance est déterminée par la dynamique de la moyenne mobile, les niveaux de support/résistance dépendent de la volatilité et sont calculés à l'aide de l'indicateur Average True Range (ATR).
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 23.02.2008.
Indicateur BuySell
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/785
