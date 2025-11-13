Appliquée aux marchés financiers, cette méthode est généralement utilisée pour identifier les moments où les prix s'écartent excessivement des niveaux "normaux".

QuickTradeKeys 123 est un Expert Advisor (EA) convivial pour MetaTrader 5, permettant aux traders d'exécuter rapidement des opérations d'achat et de vente en appuyant simplement sur les chiffres '1' et '2' de leur clavier. L'appui sur '3' ferme toutes les positions ouvertes. Cet EA est idéal pour le trading rapide et les tests où une intervention manuelle est nécessaire sans utiliser la souris.