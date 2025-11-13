Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Filtre de Kalman - indicateur pour MetaTrader 5
- Publié par:
- Nikolay Kositsin
- Vues:
- 15
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Le véritable auteur :
iziogas
L'indicateur génère une ligne adaptative rapide qui vous permet d'estimer la ligne de tendance.
Cet indicateur a été exécuté pour la première fois en MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 14.09.2007.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/762
Un oscillateur de la série Momentum.Caculater Margin
EA Tools tính toán Margin theo lotsize, có thể tùy chỉnh đòn bẩy
Appliquée aux marchés financiers, cette méthode est généralement utilisée pour identifier les moments où les prix s'écartent excessivement des niveaux "normaux".QuickTradeKeys123
QuickTradeKeys 123 est un Expert Advisor (EA) convivial pour MetaTrader 5, permettant aux traders d'exécuter rapidement des opérations d'achat et de vente en appuyant simplement sur les chiffres '1' et '2' de leur clavier. L'appui sur '3' ferme toutes les positions ouvertes. Cet EA est idéal pour le trading rapide et les tests où une intervention manuelle est nécessaire sans utiliser la souris.