Indicateurs

Filtre de Kalman - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Le véritable auteur :

iziogas

iziogas

L'indicateur génère une ligne adaptative rapide qui vous permet d'estimer la ligne de tendance.

Cet indicateur a été exécuté pour la première fois en MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 14.09.2007.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/762

JCFBaux JCFBaux

Un oscillateur de la série Momentum.

Caculater Margin Caculater Margin

EA Tools tính toán Margin theo lotsize, có thể tùy chỉnh đòn bẩy

Régression linéaire Régression linéaire

Appliquée aux marchés financiers, cette méthode est généralement utilisée pour identifier les moments où les prix s'écartent excessivement des niveaux "normaux".

QuickTradeKeys123 QuickTradeKeys123

QuickTradeKeys 123 est un Expert Advisor (EA) convivial pour MetaTrader 5, permettant aux traders d'exécuter rapidement des opérations d'achat et de vente en appuyant simplement sur les chiffres '1' et '2' de leur clavier. L'appui sur '3' ferme toutes les positions ouvertes. Cet EA est idéal pour le trading rapide et les tests où une intervention manuelle est nécessaire sans utiliser la souris.