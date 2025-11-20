CodeBaseSections
dans la poche
Indicateurs

Fourchette journalière - indicateur pour MetaTrader 5

Publié par:
Nikolay Kositsin
Vues:
16
Note:
(22)
Publié:
Le véritable auteur :

mishanya

Prévision des fourchettes de prix quotidiennes. Cet indicateur montre les niveaux de résistance et de support de la journée en cours, prédits sur la base des niveaux de prix de la journée précédente. Les formules de calcul des niveaux peuvent être trouvées dans le livre de Thomas Demark "Technical analysis - a new science".

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase sur mql4.com le 15.02.2008.

Fig.1 Indicateur d'amplitude journalière

Fig.1 Indicateur DailyRange

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/783

