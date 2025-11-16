Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Fx10 - indicateur pour MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 21
Le véritable auteur :
palanka
Indicateur de signal sémaphore qui forme ses valeurs sur la base des données de cinq indicateurs techniques : LWMA, SMA, RSI, Stochastique, MACD.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 01.11.2007.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/772
