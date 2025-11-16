CodeBaseSections
Indicateurs

Fx10 - indicateur pour MetaTrader 5

Publié par:
Nikolay Kositsin
Vues:
21
Note:
(20)
Publié:
fx10.mq5 (8.78 KB) afficher
Le véritable auteur :

palanka

Indicateur de signal sémaphore qui forme ses valeurs sur la base des données de cinq indicateurs techniques : LWMA, SMA, RSI, Stochastique, MACD.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 01.11.2007.

Indicateur Fx10

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/772

