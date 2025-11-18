CodeBaseSections
MBKAsctrend3 - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
8
(17)
Véritable auteur :

Matt Kennel

Un indicateur de signal sémaphore typique, qui indique à l'aide de flèches colorées les moments où les transactions doivent être effectuées.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 24.10.2007.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/775

