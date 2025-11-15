La classe CIsNewBar est nécessaire au travail économique des experts qui effectuent leurs calculs au moment de l'arrivée d'une nouvelle barre.



En général, ce n'est pas une classe mais la fonction IsNewBar() qui est utilisée pour ce genre de choses. Mais cette fonction contient une variable statique, et c'est pour cette raison qu'il n'est pas possible d'utiliser plusieurs appels de cette fonction. Pour une utilisation multiple d'une telle fonction dans le code du conseiller expert, il est beaucoup plus pratique d'en faire un membre d'une classe, ce qui a été fait dans ce cas avec l'aide de la bibliothèque IsNewBar.mqh.

Le code de la bibliothèque elle-même doit être inclus dans le contenu du fichier au niveau global par la directive #include:

#include <IsNewBar.mqh>

Ensuite, dans le bloc OnTick(), vous devez déclarer le nombre requis de variables de la classe IsNewBar :

static CIsNewBar NB1,NB2;

Après cela, vous pouvez faire des appels aux fonctions IsNewBar()

bool IsNewBar( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe)

dans le code de l'EA :

if (NB1.IsNewBar( Symbol (), PERIOD_D1 )) { }

Par exemple, voici une variante de code possible utilisant la classe CIsNewBar dans la fonction OnTick() :