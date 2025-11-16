Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
TrendTriggerMod - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 21
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Indicateur de la force et de la direction de la tendance. Si les valeurs de l'histogramme sont comprises dans les niveaux de rupture définis par les valeurs des paramètres d'entrée de l'indicateur UpTriggerLevel et DnTriggerLevel, la couleur de l'histogramme est grise. Sinon, les barres de l'histogramme sont colorées en fonction du niveau qui a été franchi.
L'indicateur utilise la classe CJJMA de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh. Une description détaillée de son utilisation a été publiée dans l'article"Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/771
Indicateur de signaux d'entrée fractals.Candle Analysis Report
Ce script aide les traders à comprendre la distribution et la portée des bougies dans une période spécifique, ce qui peut être utile pour prendre des décisions de trading telles que la détermination des valeurs historiques à utiliser pour le Take Profit ou le Stop Loss.
Indicateur de signal sémaphore qui forme ses valeurs sur la base des données de cinq indicateurs techniques : LWMA, SMA, RSI, Stochastique, MACD.Consolidation
Cet indicateur calcule le nombre de mouvements dans une direction au cours de la période sélectionnée.