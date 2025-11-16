CodeBaseSections
Indicateurs

TrendTriggerMod - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicateur de la force et de la direction de la tendance. Si les valeurs de l'histogramme sont comprises dans les niveaux de rupture définis par les valeurs des paramètres d'entrée de l'indicateur UpTriggerLevel et DnTriggerLevel, la couleur de l'histogramme est grise. Sinon, les barres de l'histogramme sont colorées en fonction du niveau qui a été franchi.

L'indicateur utilise la classe CJJMA de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh. Une description détaillée de son utilisation a été publiée dans l'article"Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".

TrendTriggerMod

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/771

i-Fractals-sig i-Fractals-sig

Indicateur de signaux d'entrée fractals.

Candle Analysis Report Candle Analysis Report

Ce script aide les traders à comprendre la distribution et la portée des bougies dans une période spécifique, ce qui peut être utile pour prendre des décisions de trading telles que la détermination des valeurs historiques à utiliser pour le Take Profit ou le Stop Loss.

Fx10 Fx10

Indicateur de signal sémaphore qui forme ses valeurs sur la base des données de cinq indicateurs techniques : LWMA, SMA, RSI, Stochastique, MACD.

Consolidation Consolidation

Cet indicateur calcule le nombre de mouvements dans une direction au cours de la période sélectionnée.