TrendTriggerMod

Indicateur de la force et de la direction de la tendance. Si les valeurs de l'histogramme sont comprises dans les niveaux de rupture définis par les valeurs des paramètres d'entrée de l'indicateur UpTriggerLevel et DnTriggerLevel, la couleur de l'histogramme est grise. Sinon, les barres de l'histogramme sont colorées en fonction du niveau qui a été franchi.

L'indicateur utilise la classe CJJMA de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh. Une description détaillée de son utilisation a été publiée dans l'article"Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".