i-Fractals-sig - indicateur pour MetaTrader 5
- Publié par:
- Nikolay Kositsin
- Vues:
- 20
- Note:
-
- Publié:
Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Auteur réel :
3172552 & KimIV
Indicateur de signaux d'entrée par fractales.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 24.09.2007.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/770
