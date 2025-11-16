CodeBaseSections
i-Fractals-sig - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur réel :

3172552 & KimIV

Indicateur de signaux d'entrée par fractales.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 24.09.2007.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/770

