Cet indicateur est basé sur la valeur intégrale de la tendance d'un éventail de moyennes mobiles similaires avec une progression arithmétique de la période de calcul de la moyenne.

L'algorithme de calcul de la moyenne est le suivant. Les données initiales sont les paramètres d'entrée de l'indicateur :

StartLength - valeur minimale de départ de la première ligne ;

Step - pas de changement de période ;

StepsTotal - nombre de changements de période.

Toute valeur de la période de l'ensemble des lignes est calculée par la formule de progression arithmétique :

XMAPeriod(Number) = StartLength + Number*Step,

où la valeur de la variable Nombre varie de zéro à PasTotal. Les valeurs de périodes obtenues sont ajoutées au tableau de variables et utilisées à chaque tick de l'indicateur pour obtenir un tableau de valeurs de l'éventail moyen XMA. Sur la base de ce tableau, les directions de la tendance actuelle pour chacune des moyennes sont calculées et les quantités de tendances positives et négatives pour l'ensemble du tableau des valeurs de l'éventail de la moyenne mobile sont déterminées. Les nombres finaux de tendances positives et négatives sont moyennés et utilisés comme lignes indicatrices, qui forment un nuage coloré affiché à l'aide du style DRAW_FILLING.

La direction de la tendance dans cet indicateur est déterminée par la couleur du nuage, et la force de la tendance est déterminée par sa largeur. Vous pouvez utiliser des niveaux de surachat (UpLevel) et de survente (DnLevel), qui sont définis en tant que pourcentage de la portée maximale de l'indicateur.

Les algorithmes de calcul de la moyenne de l'indicateur peuvent être modifiés selon dix variantes possibles :

SMA - moyenne mobile simple ; EMA - moyenne mobile exponentielle ; SMMA - moyenne mobile lissée ; LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ; JJMA - moyenne adaptative JMA ; JurX - moyenne ultralinéaire ; ParMA - moyenne parabolique ; T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ; VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ; AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de noter que les paramètres de phase des différents algorithmes de calcul de la moyenne ont des significations très différentes. Pour JMA, il s'agit de la variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également égal à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Averaging price series without additional buffers for intermediate calculations".

Paramètres d'entrée de l'indicateur :