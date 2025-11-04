CodeBaseSections
UtterFractals - indicateur pour MetaTrader 5

L'indicateur peut être utile aux traders qui négocient en tenant compte de la structure des vagues du marché, ainsi que pour créer des systèmes de trading basés uniquement sur la structure du marché (sans indicateurs). L'idée de l'indicateur et le terme "structure interne du marché" ont été introduits pour la première fois par Michael (Ptero).

Les extrema supérieurs sont déterminés par les maximums des barres, les extrema inférieurs par les minimums des barres, et seule une barre de chaque côté de la barre sur laquelle l'extremum est déterminé est prise en compte. La logique de détermination des extrema est définie dans les fonctions ExistUp et ExistDn du code de l'indicateur. Lors de la détermination des extrema, la pertinence de l'extremum trouvé est déterminée, les extrema non valides ne sont pas affichés.

UtterFractals

S'il existe un historique important dans le terminal, il est nécessaire de limiter la profondeur d'affichage de l'historique par l'indicateur à l'aide du paramètre QuantityOfBars afin d'éviter une charge excessive du terminal.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 24.02.2011.

