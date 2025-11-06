CodeBaseSections
Indicateurs

ZigZag_NK_MTF - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Vues:
50
Note:
(17)
Publié:
Publié:
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Une variante de l'indicateur ZigZag (basé sur le paquet d'indicateurs du terminal MetaTrader 4), qui affiche les résultats de ses calculs à partir d'un horizon temporel plus large sur l'horizon temporel actuel.

L'indicateur construit un zigzag basé sur les données de l'indicateur ZigZag_NK.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

//+----------------------------------------------+
//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Période de programmation
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;

Pour que l'indicateur fonctionne, un fichier d'indicateur ZigZag_NK.mq5 compilé est nécessaire dans le dossier MQL5\Indicators du terminal client.

Indicateur ZigZag_NK_MTF

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/737

