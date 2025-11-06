Une variante de l'indicateur ZigZag (basé sur le paquet d'indicateurs du terminal MetaTrader 4), qui affiche les résultats de ses calculs à partir d'un horizon temporel plus large sur l'horizon temporel actuel.



L'indicateur construit un zigzag basé sur les données de l'indicateur ZigZag_NK.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input int ExtDepth= 12 ; input int ExtDeviation= 5 ; input int ExtBackstep= 3 ;

Pour que l'indicateur fonctionne, un fichier d'indicateur ZigZag_NK.mq5 compilé est nécessaire dans le dossier MQL5\Indicators du terminal client.