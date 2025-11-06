Rejoignez notre page de fans
ZigZag_NK_MTF - indicateur pour MetaTrader 5
Une variante de l'indicateur ZigZag (basé sur le paquet d'indicateurs du terminal MetaTrader 4), qui affiche les résultats de ses calculs à partir d'un horizon temporel plus large sur l'horizon temporel actuel.
L'indicateur construit un zigzag basé sur les données de l'indicateur ZigZag_NK.
Paramètres d'entrée de l'indicateur :
//+----------------------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Période de programmation input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep=3;
Pour que l'indicateur fonctionne, un fichier d'indicateur ZigZag_NK.mq5 compilé est nécessaire dans le dossier MQL5\Indicators du terminal client.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/737
