本指标基于趋势的积分值，趋势则依据一组平滑周期按等差数列排列的均线组成的扇形。



均线的计算算法如下。我们的指标输入参数作为源数据:

StartLength - 第一个信号线的最小初始值;

Step - 周期变化步长;

StepsTotal - 周期变化数量.

扇形众多信号线的所有周期值使用等差数列计算:

XMAPeriod(Number) = StartLength + Number*Step

此处 Number 变量的值，范围从 零 到 StepsTotal。获取的周期值加到变量数组中，并用于指标得到 XMA 均线的扇形数值。计算整个扇形均线数据数组，来判断当前趋势的方向和趋势的正负数量。最终的趋势正负数量经平滑之后，用来绘制 DRAW_FILLING 风格的彩色云。

指标依云团色彩判断趋势方向, 趋势力量则依云团宽度判断。您可以根据指标最大振幅来设置百分比作为超买 (UpLevel) 和超卖 (DnLevel) 级别。

平滑算法可由十种可能版本中选择:

SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - JMA 自适应平均; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法 AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase1 参数具有完全不同的含义，不同的平滑算法。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

指标输入参数: