LinearRegSlope_V1_HTF_Signal - indicateur pour MetaTrader 5
L'indicateur LinearRegSlope_V1_HTF_Signal affiche la direction de la tendance ou le signal d'une transaction de l'indicateur LinearRegSlope_V1 sur la barre sélectionnée sous la forme d'un objet graphique avec une indication de couleur de la direction de la tendance ou de la transaction et émet des alertes ou des signaux sonores s'il y a des signaux pour faire des transactions.
Si la tendance se poursuit sur la barre sélectionnée, l'indicateur émet un signal sous la forme d'un objet graphique en forme de triangle avec un sommet à droite, dont la couleur correspond à la direction de la tendance. S'il y a un changement de tendance sur la barre sélectionnée, l'indicateur signale par un objet en forme de flèche, dont la couleur et la direction correspondent à la direction d'une transaction.
Tous les paramètres d'entrée de l'indicateur peuvent être divisés en trois grands groupes :
- Paramètres d'entrée de l'indicateur LinearRegSlope_V1:
//+------------------------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Actif financier input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Période de l'indicateur pour le calcul de l'indicateur input Smooth_Method SlMethod=MODE_SMA; // Méthode de calcul de la moyenne input int SlLength=12; // Profondeur de lissage input int SlPhase=15; // Paramètre de lissage input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Constante de prix input uint TriggerShift=1; // Décalage de la barre pour le déclenchement
- Paramètres d'entrée de l'indicateur LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, qui sont nécessaires pour l'affichage visuel de l'indicateur :
//---- paramètres de l'affichage visuel de l'indicateur input uint SignalBar=0; // Numéro de la barre de réception du signal (0 - barre actuelle) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nom pour les étiquettes des indicateurs input color UpSymol_Color=Blue; // Couleur du symbole de croissance input color DnSymol_Color=HotPink; // Couleur du symbole de la chute input color IndName_Color=DarkOrchid; // Couleur du nom de l'indicateur input uint Symbols_Size=60; // Taille des caractères du signal input uint Font_Size=10; // Taille de la police du nom de l'indicateur input int X_1=5; // Déplacer le nom horizontalement input int Y_1=-15; // Décaler le nom verticalement input bool ShowIndName=true; // Afficher le nom de l'indicateur input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Angle d'inclinaison input uint X_=0; // Décalage horizontal input uint Y_=20; // Décalage vertical
- Paramètres d'entrée de l'indicateur LinearRegSlope_V1_HTF_Signal qui sont nécessaires pour fournir des alertes ou des signaux sonores :
//---- paramètres d'alerte input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Variante d'indication d'opération input uint AlertCount=0; // Nombre d'alertes à envoyer
Si plusieurs indicateurs LinearRegSlope_V1_HTF_Signal sont censés être utilisés sur un même graphique, chacun d'entre eux doit avoir sa propre valeur de la variable chaîne Symbols_Sirname (noms des étiquettes de l'indicateur).
Pour que l'indicateur fonctionne, le fichier d'indicateur compilé LinearRegSlope_V1.mq5 doit être présent dans le dossier : terminal_data_folder\MQL5\Indicators du terminal client.
Les indicateurs utilisent les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le dossier terminal_data_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/744
