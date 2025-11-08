L'indicateur LinearRegSlope_V1_HTF_Signal affiche la direction de la tendance ou le signal d'une transaction de l'indicateur LinearRegSlope_V1 sur la barre sélectionnée sous la forme d'un objet graphique avec une indication de couleur de la direction de la tendance ou de la transaction et émet des alertes ou des signaux sonores s'il y a des signaux pour faire des transactions.

Si la tendance se poursuit sur la barre sélectionnée, l'indicateur émet un signal sous la forme d'un objet graphique en forme de triangle avec un sommet à droite, dont la couleur correspond à la direction de la tendance. S'il y a un changement de tendance sur la barre sélectionnée, l'indicateur signale par un objet en forme de flèche, dont la couleur et la direction correspondent à la direction d'une transaction.

Tous les paramètres d'entrée de l'indicateur peuvent être divisés en trois grands groupes :

Paramètres d'entrée de l'indicateur LinearRegSlope_V1:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method SlMethod= MODE_SMA ; input int SlLength= 12 ; input int SlPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input uint TriggerShift= 1 ; Paramètres d'entrée de l'indicateur LinearRegSlope_V1_HTF_Signal, qui sont nécessaires pour l'affichage visuel de l'indicateur :

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Blue; input color DnSymol_Color=HotPink; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Paramètres d'entrée de l'indicateur LinearRegSlope_V1_HTF_Signal qui sont nécessaires pour fournir des alertes ou des signaux sonores : input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Si plusieurs indicateurs LinearRegSlope_V1_HTF_Signal sont censés être utilisés sur un même graphique, chacun d'entre eux doit avoir sa propre valeur de la variable chaîne Symbols_Sirname (noms des étiquettes de l'indicateur).

Pour que l'indicateur fonctionne, le fichier d'indicateur compilé LinearRegSlope_V1.mq5 doit être présent dans le dossier : terminal_data_folder\MQL5\Indicators du terminal client.

Les indicateurs utilisent les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le dossier terminal_data_directory\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".