ポケットに対して
インディケータ

UltraXMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標は、平滑化期間の等差数列と同様の移動平均のファンからのトレンドの積分値に基づいています。

移動平均の計算アルゴリズムは次の通りです。指標の入力パラメータはソースデータです。

  • StartLength - 1番目のシグナルラインの最小初期値
  • Step - 期間変更ステップ
  • StepsTotal - 期間変更数

ラインファンの任意の期間の値は等差数列を用いて計算されます。

XMAPeriod(Number) = StartLength + Number*Step

ここでNumber変数の値は0~StepsTotalです。取得された期間の値は変数の配列に追加され、それぞれの指標のティックで平滑化 XMA指標値の配列の取得に使われます。平滑化のそれぞれの現在のトレンドの方向が計算され、平滑値の配列全体のための正および負の動向の数が決定されます。正および負のトレンドの最終値が平滑化されDRAW_FILLINGスタイルクラスの助けを借りて色付きの雲として表示される指標ラインとして使われます。

その指標のトレンドの方向は雲の色、強さは雲の幅によって決定されます。 指標最大振幅のパーセント値で設定されている買われすぎ（UpLevel）と売られ過ぎ（DnLevel）レベルも使用できます。

平滑化アルゴリズムは、10の可能なバージョンの中から選択することができます。

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JJMA - JMA適応平均
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります

指標の入力パラメータは下記の通りです。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_APPLIED_PRICE Applied_price=PRICE_CLOSE; // 適応価格
//----
input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA;     <s1// 平滑化手法
input int StartLength=3;                    // 初期平滑化期間                    
input int WPhase=100;                       // 平滑化パラメータ
//----  
input uint Step=5;                          // 期間変更ステップ
input uint StepsTotal=10;                   // 期間変更数
//----
input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; <s1// 平滑化手法
input int SmoothLength=3;                   // 平滑化の深さ                    
input int SmoothPhase=100;                  // 平滑化パラメータ
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;       // 適応価格
//----                          
input uint UpLevel=80;                      // 買われ過ぎレベル
input uint DnLevel=20;                      // 売られ過ぎレベル
input color UpLevelsColor=Red;              // 買われ過ぎレベルの色
input color DnLevelsColor=Red;              // 売られ過ぎレベルの色
input STYLE Levelstyle=DASH_;               // レベルのスタイル
input WIDTH  LevelsWidth=Width_1;           // レベルの幅       

UltraXMA

