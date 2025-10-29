La classe CDemaOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur Double Exponential Moving Average (DEMA) en utilisant le tampon de l'indicateur.



Application :



La méthode Init () avec les paramètres est appelée dans la fonction OnInit () de l'indicateur :

int aPeriod - période de l'indicateur ;

- période de l'indicateur ; ENUM_MA_METHOD aMethod - méthode de lissage.

Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() est appelée avec les paramètres suivants :

const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ; const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ; double aData[] - tampon contenant les données pour le calcul de l'indicateur ;

- tampon contenant les données pour le calcul de l'indicateur ; double aM1[] - tampon intermédiaire pour les calculs ;

- tampon intermédiaire pour les calculs ; double aM2[ ] - tampon intermédiaire pour les calculs ;

] - tampon intermédiaire pour les calculs ; double aDEMA [] - tampon avec la valeur calculée de l'indicateur.

int BarsRequired() - renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'indicateur ;

- renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'indicateur ; string Name() - renvoie une chaîne avec le nom de l'indicateur ;

Méthodes supplémentaires :

Test_DemaOnArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe CDemaOnArray. Le fichier IncDemaOnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé). Cette classe nécessite la classe CMAOnArray du fichier IncMAOnArray, situé ici.

L'indicateur technique Double Exponential Moving Average (DEMA) a été développé par Patrick Mulloy et publié en février 1994 dans le magazine "Technical Analysis of Stocks & Commodities". Il est conçu pour lisser les séries de prix et s'applique directement au graphique de prix d'un instrument financier. En outre, il peut être utilisé pour lisser les valeurs d'autres indicateurs.