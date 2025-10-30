Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
SL_ATR - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 62
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Véritable auteur :
Vladimir Hlystov
L'indicateur construit des zones d'emplacement préférentiel des stoploss pour les positions longues et courtes à tout moment, et peut être utilisé pour le travail de trailing stop.
Les limites des nuages représentent la valeur minimale et maximale du stoploss pour les positions d'achat et de vente.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/706
Indicateur de tendance.Screenshots with keyboard key press
Capturez des captures d'écran au format panoramique en appuyant sur la touche de raccourci "s" du clavier.
La classe CDeMarkerOnArray est destinée au calcul des valeurs des indicateurs DeMarker par les tampons d'indicateurs.MovingAverages.mqh Part I
MovingAverages.mqh Part I Une version multi timeframe est disponible avec des couleurs pour l'orientation, pour les développeurs ou les traders rentables gratuitement. Offre sous conditions. D'autres indicateurs multi timeframe sont également disponibles.