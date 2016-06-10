CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Bibliotheken

IncDemaOnArray - Bibliothek für den MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
881
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\IncOnArray\
incdemaonarray.mqh (2.75 KB) ansehen
incmaonarray.mqh (5.28 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
test_demaonarray.mq5 (2.44 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die CDemaOnArray Klasse berechnet die Werte des DEMA (Double Exponential Moving Average) im Indikator-Puffer.

Verwendung:

Init() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion des Indikators OnInit() aufgerufen:

Solve() die Methode wird mit den folgenden Parametern in der Funktion OnCalculate() des Indikators aufgerufen:

  • const int aRatesTotal die Variable rates_total aus der Funktion OnCalculate();
  • const int aPrevCalc die Variable prev_calculated aus der Funktion OnCalculate();
  • double aData[] Puffer mit den Daten für die Berechnung des Indikators;
  • double aM1[] ein Hilfspuffer für Berechnungen;
  • double aM2[] ein Hilfspuffer für Berechnungen;
  • double aDEMA[] Puffer mit den Werten des Indikators.
Zusätzliche Methoden:
  • int BarsRequired() liefert die notwendige Mindestanzahl von Bars für die Berechnung;
  • string Name() liefert den Namen des Indikators als Zeichenkette;

Test_DemaOnArray.mq5 ist ein Beispielindikator, der die Klasse CDemaOnArray anwendet. Die Datei IncDemaOnArray muss sich im Verzeichnis MQL5\Include\IncOnArray des Terminals befinden (Der Ordner IncOnArray muss ggf. erstellt werden). Die Klasse CMAOnArray aus der IncMAOnArray.mqh ist notwendig für das reibungslose Funktionieren.

Der technischer Indikator Double Exponential Moving Average (DEMA) wurde von Patrick Mulloy entwickelt und im Magazin "Technical Analysis of Stocks & Commodities", Februar 1994, veröffentlicht. Er dient der Glättung der Preise und wird direkt auf dem Kurschart eines Symbols gezeichnet. Außerdem kann er für die Glättung von Werten anderer Indikatoren verwendet werden.

TestDemaOnArray

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/657

PriceAlert PriceAlert

Der Indikator zeigt eine horizontale Linie, durch die ein Auslösesignal definiert wird.

IncTrixOnArray IncTrixOnArray

Die Klasse CTrixOnArray berechnet Triple Exponential Average (TRIX) in einem Indikator-Puffer.

IncTemaOnArray IncTemaOnArray

Die CTemaOnArray Klasse berechnet die Werte des TEMA (Triple Exponential Moving Average) im Indikator-Puffer.

IncFractalsOnArray IncFractalsOnArray

Die CFractalsOnArray Klasse berechnet die Werte der Fraktale im Indikator-Puffer.