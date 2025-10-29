CodeBaseSections
DinapoliTargets_Full - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
54
(16)
Le véritable auteur :

mishanya

Cette variante de l'indicateur DinapoliTargets_Full est pratique tout d'abord parce qu'elle peut être construite pour n'importe quelle barre du graphique et vous permet de voir l'image complète du comportement du marché par rapport aux niveaux de l'indicateur sur chaque barre. La meilleure utilisation d'un tel indicateur est peut-être l'analyse d'une stratégie qui l'utilise hors ligne.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 20.09.2007.

Code original : https://www.mql5.com/ru/code/711

