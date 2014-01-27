请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
此 CDemaOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 DEMA (双重均线)。
用法:
该 Init() 方法带有以下参数, 在指标 OnInit() 函数中调用:
- int aPeriod 是指标周期;
- ENUM_MA_METHOD aMethod 是一个 平滑方法.
Solve() 方法带有以下参数, 在 OnCalculate() 函数中调用:
- const int aRatesTotal 是一个 rates_total 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- const int aPrevCalc 是一个 prev_calculated 变量, 来自 OnCalculate() 函数参数;
- double aData[] 指标计算的数据缓存区;
- double aM1[] 计算的中间缓存区
- double aM2[] 计算的中间缓存区;
- double aDEMA[] 指标计算值的缓存区.
- int BarsRequired() 返回指标计算的最小柱线数量;
- string Name() 返回指标名称字符串;
此 Test_DemaOnArray.mq5 文件是一个如何使用 CDemaOnArray 类的演示。该 IncDemaOnArray 文件必须放在客户端的数据文件夹的 MQL5\Include\IncOnArray 目录中 (该 IncOnArray 文件夹必须创建)。若要正确工作, 需要来自 IncMAOnArray 文件的 CMAOnArray 类。
双重指数均线 技术指标 (DEMA) 由 Patrick Mulloy 开发并发表在 1994 年 2 月的 "Technical Analysis of Stocks & Commodities (股票与商品技术分析)" 杂志。它用于平滑价格序列并直接应用在金融证券的价格图表上。此外, 它可用于其它指标的平滑值。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/657
IncTrixOnArray
此 CTrixOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算三重指数均线 (TRIX)。IncRVIOnArray
CRVIOnArray 类设计用来在指标缓存区中计算 RVI (相对活力指数) 的值。Test_RVIOnArray 指标作为类的例子使用。
IncTemaOnArray
此 CTemaOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算 TEMA (三重指数均线)。IncFractalsOnArray
此 CFractalsOnArray 类的目的是在指标缓存区中计算分形。