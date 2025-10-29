Le véritable auteur :

Gimapiero Raschetti

L'efficience fractale polarisée est un indicateur technique qui montre l'efficience des prix du marché au moment présent. Les valeurs de l'indicateur vont de -1 à +1, la ligne centrale se situant à 0. Les valeurs de l'indicateur vont de -1 à +1, la ligne centrale se situant à 0. On considère que si la valeur de l'indicateur est supérieure à zéro, l'actif est caractérisé par une tendance baissière. Si la valeur de l'indicateur est inférieure à zéro, l'actif est caractérisé par une tendance haussière.

Il est recommandé d'ouvrir une position d'achat lorsque la valeur de l'indicateur est inférieure à -0,5. Il est recommandé d'ouvrir une position de vente lorsque la valeur de l'indicateur dépasse +0,5.

Dans cet indicateur, la moyenne de l'histogramme XCVO original et sa ligne de signal peuvent être modifiées avec un choix de dix options possibles :

SMA - moyenne mobile simple ; EMA - moyenne mobile exponentielle ; SMMA - moyenne mobile lissée ; LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ; JJMA - moyenne adaptative JMA ; JurX - moyenne ultralinéaire ; ParMA - moyenne parabolique ; T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ; VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ; AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de prêter attention au fait que les paramètres de type Phase ont des significations très différentes selon les algorithmes de calcul de la moyenne. Pour JMA, il s'agit d'une variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également fixé à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase le 22.08.2008.