Класс CDemaOnArray предназначен для расчета значений индикатора DEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA) по индикаторному буферу.



Применение:



В функции OnInit() индикатора вызывается метод Init() с параметрами:

int aPeriod - период индикатора;

ENUM_MA_METHOD aMethod - метод сглаживания.

В функции OnCalculate() индикатора вызывается метод Solve() с параметрами:

const int aRatesTotal - переменная rates_total из параметров функции OnCalculate();

const int aPrevCalc - переменная prev_calculated из параметров функции OnCalculate();

double aData[] - буфер с данными для расчета индикатора;

double aM1[] - промежуточный буфер для расчетов;

double aM2[] - промежуточный буфер для расчетов;

double aDEMA[] - буфер с рассчитанным значением индикатора.

int BarsRequired() - возвращает минимальное количество баров для расчета индикатора;

string Name() - возвращает строку с именем индикатора;

Дополнительные методы:

Test_DemaOnArray.mq5 это индикатор с примером использования класса CDemaOnArray. Файл IncDemaOnArray должен располагаться в папке MQL5\Include\IncOnArray папки данных терминала (папку IncOnArray необходимо создать). Для работы этого класса требуется класс CMAOnArray из файла IncMAOnArray, находится здесь.

Технический индикатор Двойное Экспоненциальное Скользящее Среднее (Double Exponential Moving Average, DEMA) был разработан Патриком Маллоем (Patrick Mulloy) и опубликован в феврале 1994 в журнале "Technical Analysis of Stocks & Commodities". Он предназначен для сглаживания ценовых серий и накладывается прямо на ценовой график финансового инструмента. Кроме того, он может быть использован для сглаживания значений других индикаторов.