La classe CTemaOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur Triple Exponential Moving Average (TEMA) en utilisant le tampon de l'indicateur.



Application :



Dans la fonction OnInit() de l'indicateur, la méthode Init() est appelée avec les paramètres :

int aPeriod - période de l'indicateur ;

- période de l'indicateur ; ENUM_MA_METHOD aMethod - méthode de lissage.

Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() est appelée avec les paramètres suivants :

const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ; const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;

- variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ; double aData[] - tampon contenant les données pour le calcul de l'indicateur ;

- tampon contenant les données pour le calcul de l'indicateur ; double aM1[] - tampon intermédiaire pour les calculs ;

- tampon intermédiaire pour les calculs ; double aM2[ ] - tampon intermédiaire pour les calculs ;

] - tampon intermédiaire pour les calculs ; double aM3[ ] - tampon intermédiaire pour les calculs ;

] - tampon intermédiaire pour les calculs ; double aTEMA [] - tampon contenant la valeur calculée de l'indicateur.

int BarsRequired() - renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'indicateur ;

- renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'indicateur ; string Name() - renvoie la chaîne de caractères contenant le nom de l'indicateur ;

Méthodes supplémentaires :

Test_TemaOnArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe CTemaOnArray. Le fichier IncTemaOnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé). Cette classe nécessite la classe CMAOnArray du fichier IncMAOnArray, situé ici.

L'indicateur technique Triple Exponential Moving Average (TEMA) a été développé par Patrick Malloy et publié dans le magazine Technical Analysis of Stocks & Commodities. Le principe de son calcul est le même que celui de l'indicateur DEMA (Double Exponential Moving Average), mais le nom Triple Exponential Moving Average ne reflète pas tout à fait correctement son algorithme. Il s'agit d'un mélange unique de moyenne mobile exponentielle simple, double et triple, qui offre moins de retard que chacune d'entre elles séparément.