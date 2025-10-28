Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
IncTemaOnArray - bibliothèque pour MetaTrader 5
- Vues:
- 50
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
La classe CTemaOnArray est conçue pour calculer les valeurs de l'indicateur Triple Exponential Moving Average (TEMA) en utilisant le tampon de l'indicateur.
Application :
Dans la fonction OnInit() de l'indicateur, la méthode Init() est appelée avec les paramètres :
- int aPeriod - période de l'indicateur ;
- ENUM_MA_METHOD aMethod - méthode de lissage.
Dans la fonction OnCalculate() de l'indicateur, la méthode Solve() est appelée avec les paramètres suivants :
- const int aRatesTotal - variable rates_total des paramètres de la fonction OnCalculate() ;
- const int aPrevCalc - variable prev_calculée à partir des paramètres de la fonction OnCalculate() ;
- double aData[] - tampon contenant les données pour le calcul de l'indicateur ;
- double aM1[] - tampon intermédiaire pour les calculs ;
- double aM2[ ] - tampon intermédiaire pour les calculs ;
- double aM3[ ] - tampon intermédiaire pour les calculs ;
- double aTEMA [] - tampon contenant la valeur calculée de l'indicateur.
- int BarsRequired() - renvoie le nombre minimum de barres pour le calcul de l'indicateur ;
- string Name() - renvoie la chaîne de caractères contenant le nom de l'indicateur ;
Test_TemaOnArray.mq5 est un indicateur avec un exemple d'utilisation de la classe CTemaOnArray. Le fichier IncTemaOnArray doit être situé dans le dossier MQL5\Include\IncOnArray du dossier de données du terminal (le dossier IncOnArray doit être créé). Cette classe nécessite la classe CMAOnArray du fichier IncMAOnArray, situé ici.
L'indicateur technique Triple Exponential Moving Average (TEMA) a été développé par Patrick Malloy et publié dans le magazine Technical Analysis of Stocks & Commodities. Le principe de son calcul est le même que celui de l'indicateur DEMA (Double Exponential Moving Average), mais le nom Triple Exponential Moving Average ne reflète pas tout à fait correctement son algorithme. Il s'agit d'un mélange unique de moyenne mobile exponentielle simple, double et triple, qui offre moins de retard que chacune d'entre elles séparément.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/658
Un indicateur de tendance qui place des points de couleur sur le graphique des prix en fonction de la direction de la tendance.Cibles Dinapoli
L'indicateur construit une grille des niveaux de prix possibles dans le futur.
MovingAverages.mqh Part II Une version multi timeframe est disponible avec des couleurs pour l'orientation, pour les développeurs ou les traders rentables gratuitement. Offre sous conditions. D'autres indicateurs multi timeframe sont également disponibles.Root Mean Square
Moyenne quadratique