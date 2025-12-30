L'indicateur contient 8 oscillateurs stochastiques.



Les paramètres "décélération" et "période %D" sont laissés par défaut - 3. Le paramètre %K varie de 6 à 24.



Ainsi, nous avons 8 stochastiques avec les paramètres (6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3).



Dans tous les indicateurs, seule la ligne principale est utilisée.



Lorsque tous les stochastiques se rejoignent et forment une ligne fine (les fils sont tissés pour former une corde), nous sommes prêts pour une transaction. La corde devrait former un sommet et tourner dans la direction opposée. C'est à ce moment-là que nous devons ouvrir une position. Ce sommet devrait se trouver dans la zone de surachat/survente ou près des limites de ces zones.



Les barres de couleur sont définies au moment où toutes les stochastiques quittent les zones de surachat/survente.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :



input int LevelUp = 85 ; input int LevelDn = 15 ; input ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA ; input ENUM_STO_PRICE price_field= STO_LOWHIGH ;

Fig.1 Indicateur SpudsStochastic

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 7.03.2012.