指标

SpudsStochastic - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
原作者:

Vladimir Hlystov

指标包含8个Stochastic oscillators。

«Slow» 和 «period %D» 参数的默认值为 - 3。％K将从6变至24。

因此，我们有8个参数分别为(6, 3, 3), (9, 3, 3), (12, 3, 3), (14, 3, 3), (16, 3, 3), (19, 3, 3), (21, 3, 3), (24, 3, 3)的Stochastics。

只有主线用于所有指标。

当所有的Stochastics聚集在一起，形成一个单一的细线（一束线）时，我们就应该准备一个交易。束线会形成高峰然后转向。这是进入市场的时机。峰值应位于超买/超卖区或其边界附近。

当所有的Stochastics离开超买/超卖区时绘制彩色柱线。

指标的输入参数：

input int LevelUp = 85; // 超买区水平
input int LevelDn = 15; // 超卖区水平
input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; //平滑类型
input ENUM_STO_PRICE price_field=STO_LOWHIGH; // stochastic计算方法 

这个指标于2012.03.7 首次用MQL4实现，并（用俄语）发布到mql4.com的代码基地上 。 

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1002

