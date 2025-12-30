Cet indicateur est une version modifiée du Relative Strength Index (RSI), qui peut être placé en fixant la période de l'indicateur à une valeur différente de celle du graphique, et dans lequel vous pouvez changer les algorithmes de calcul de la moyenne du RSI lui-même et de la ligne de signal.

La principale différence entre cet indicateur et son analogue classique est la possibilité de modifier l'algorithme de calcul de la moyenne à l'aide d'un choix de dix options disponibles :

SMA - moyenne mobile simple ; EMA - moyenne mobile exponentielle ; SMMA - moyenne mobile lissée ; LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ; JJMA - moyenne adaptative JMA ; JurX - moyenne ultralinéaire ; ParMA - moyenne parabolique ; T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ; VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ; AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de noter que le paramètre Phase a une signification totalement différente selon les algorithmes de calcul de la moyenne.

Pour JMA, il s'agit d'une variable externe Phase, variant de -100 à +100 ;



Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception ;



Pour VIDYA, c'est la période de l'oscillateur CMO, et pour AMA, c'est la période de l'EMA lent ;



Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à la valeur par défaut de 2. Le facteur d'ascension pour AMA est également fixé à 2.

Il est tout à fait naturel que certaines variantes de calcul de moyenne nécessitent une interprétation légèrement différente des signaux de cet indicateur. Pour un travail plus précis avec les niveaux de survente/surachat, ils sont présentés dans une variante à changement dynamique basée sur lesbandes de Bollinger.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Averaging price series without additional buffers for intermediate calculations" (calcul de moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires).

Pour que l'indicateur fonctionne, l'indicateur XRSX_BB.mq5 doit être présent dans le dossier terminal_directory\MQL5\Indicators.

Fig.1 Indicateur XRSX_BB_HTF