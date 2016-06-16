コードベースセクション
インディケータ

SpudsStochastic - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1150
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Vladimir Hlystov

この指標には8のストキャスティックスが含まれます。

«Slow» と «period %D» パラメータのデフォルト値は – 3 です。%Kの範囲は6~24です。

よって、ここには（6, 3, 3）、（9, 3, 3）、（12, 3, 3）、（14, 3, 3）、（16, 3, 3）、（19, 3, 3）、（21, 3, 3）、（24, 3, 3）のパラメータを持つ8のストキャスティックスがあります。

全ての指標ではメインラインのみが有用です。

すべてのストキャスティクスが一緒に集まって単一の細い線（線の束）を形成したら、取引の準備をする必要があります。バンドルはピークを形成し、反対方向に回ります。これは、市場参入のための瞬間です。ピークは買わ/売られ過ぎの領域内またはその境界線の近くに配置される必要があります。
すべてのストキャスティックスが買わ/売られ過ぎの領域を離れるとカラーバーが設定されます。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

//+-----------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ            |
//+-----------------------------------+
input int LevelUp = 85; // 買われ過ぎレベル
input int LevelDn = 15; // 売られ過ぎレベル
input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // 平滑化の種類
input ENUM_STO_PRICE price_field=STO_LOWHIGH; // ストキャスティックス算出法 

SpudsStochastic

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comでのコードベースで2012年3月7日に（ロシア語で）公開されました。 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1002

