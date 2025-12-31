Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Indicateur "Spread_Of_Symbols - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 10
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Description :
Paramètres d'entrée de l'indicateur :
- Symbol1 et Symbol2 - outils pour calculer la différence de prix et tracer cette différence sur un graphique. AUDUSD et NZDUSD par défaut.
- mass_of_symbol1 et mass_of_symbol2 - ratio quantitatif des symboles de trading. Par défaut, les deux paramètres sont égaux à 1. Pour obtenir non pas la différence des prix des instruments, mais leur somme, vous devez mettre -1 dans le paramètre mass_of_symbol2. Le calcul de la somme est utilisé pour évaluer la possibilité d'utiliser des instruments ayant une corrélation négative dans le trading de paires.
L'image :
L'image montre :
Le graphique AUDUSD en haut, le graphique NZDUSD au milieu, l'indicateur "Spread_Of_Symbols" en bas.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/998
Il s'agit d'un indicateur permettant d'afficher le profil du volume sur le graphique, à l'aide de calculs simples et d'une exécution très rapide.Cosine distance and cosine similarity
La distance en cosinus est égale à 1-cosinus_similarité et la similitude en cosinus est le produit en points de deux vecteurs par leurs magnitudes multipliées.
L'indicateur le plus simple pour afficher le graphique de prix de n'importe quel instrument de trading dans la fenêtre de l'indicateur.Momentum Color Fill
L'indicateur technique Momentum mesure l'évolution du prix d'un instrument financier sur une période donnée.