XLineRegression - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Véritable auteur :

Ivan Kornilov

L'indicateur XLineRegression construit des niveaux basés sur l'algorithme de régression linéaire.

Paramètres d'entrée :

//+-----------------------------------+
//| PARAMÈTRES D'ENTRÉE DE L'INDICATEUR
//+-----------------------------------+
input int days=90; // nombre de jours pour le calcul de la moyenne
input int period1 = 40; // période de régression linéaire
input double step = 0.3; // espacement des lignes
input int degree=1; // degré de régression
input Applied_price_ price=PRICE_CLOSE;//prix constant
/* , par lequel l'indicateur est calculé ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 
 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW). */
input int Shift=0; // décale l'indicateur horizontalement dans les barres 

Fig.1 Indicateur XLineRegression

Fig.1 Indicateur XLineRegression

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 14.03.2012.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/999

