Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
XLineRegression - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 14
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Véritable auteur :
Ivan Kornilov
L'indicateur XLineRegression construit des niveaux basés sur l'algorithme de régression linéaire.
Paramètres d'entrée :
//+-----------------------------------+ //| PARAMÈTRES D'ENTRÉE DE L'INDICATEUR //+-----------------------------------+ input int days=90; // nombre de jours pour le calcul de la moyenne input int period1 = 40; // période de régression linéaire input double step = 0.3; // espacement des lignes input int degree=1; // degré de régression input Applied_price_ price=PRICE_CLOSE;//prix constant /* , par lequel l'indicateur est calculé ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW). */ input int Shift=0; // décale l'indicateur horizontalement dans les barres
Fig.1 Indicateur XLineRegression
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 14.03.2012.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/999
Un indicateur sémaphore simple avec des alertes et la possibilité d'envoyer des signaux à une boîte aux lettres et à un smartphone.Alerte RVI-Crossover
Un indicateur sémaphore simple avec des alertes et la possibilité d'envoyer des signaux à une boîte aux lettres et à un smartphone.
Tillson T3 avec calculs EMA effectués sans tampons indicateurs auxiliaires.Connect Disconnect Sound Alert
Cet utilitaire est un exemple simple pour ajouter une alerte sonore lors de la connexion/déconnexion.