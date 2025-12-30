CodeBaseSections
2 instruments sur le graphique - indicateur pour MetaTrader 5

Mihail Lagutin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
16
Note:
(42)
Publié:
isymbol.mq5 (14.13 KB)
L'indicateur peut être utilisé pour analyser le mouvement conjoint de deux ou plusieurs instruments.

La première barre visible du graphique est prise comme point de départ. Les fonctions de l'indicateur sont contrôlées par des boutons sur le graphique, en particulier sur le panneau situé dans le coin inférieur gauche. Les paramètres d'entrée ne peuvent être utilisés que lors de l'initialisation initiale de l'indicateur.

Les paramètres d'entrée sont remplacés par un petit panneau dans le coin inférieur gauche du graphique.

  • Scale fix - échelle fixe (automatique)
  • Invert - inversion de l'outil
  • Freeze - gel de l'état actuel, également activé par un double clic sur le graphique.

2 instruments sur le graphique

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/987

