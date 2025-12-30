Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
2 instruments sur le graphique - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 16
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
L'indicateur peut être utilisé pour analyser le mouvement conjoint de deux ou plusieurs instruments.
La première barre visible du graphique est prise comme point de départ. Les fonctions de l'indicateur sont contrôlées par des boutons sur le graphique, en particulier sur le panneau situé dans le coin inférieur gauche. Les paramètres d'entrée ne peuvent être utilisés que lors de l'initialisation initiale de l'indicateur.
- Scale fix - échelle fixe (automatique)
- Invert - inversion de l'outil
- Freeze - gel de l'état actuel, également activé par un double clic sur le graphique.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/987
8 oscillateurs stochastiques (%K 6, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 24).XRSX_BB_HTF
Cet indicateur est une version modifiée du Relative Strength Index (RSI), qui peut être positionné en fixant le cadre temporel de l'indicateur à une valeur différente de celle du graphique, et dans lequel les algorithmes de calcul de la moyenne du RSI lui-même et de la ligne de signal peuvent être modifiés.
La distance en cosinus est égale à 1-cosinus_similarité et la similitude en cosinus est le produit en points de deux vecteurs par leurs magnitudes multipliées.Volume Profile
Il s'agit d'un indicateur permettant d'afficher le profil du volume sur le graphique, à l'aide de calculs simples et d'une exécution très rapide.